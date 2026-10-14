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Вручена первая в истории премия Никиты Симоняна. В Барвихе чествовали не только «Спартак» - отмечены ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Динамо»

Вручена первая в истории премия Никиты Симоняна. В Барвихе чествовали не только «Спартак» - отмечены ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Динамо»

12 октября 2026 года, В день 100-летия со дня рождения Никиты Павловича Симоняна в подмосковной Барвихе прошла первая в истории церемония вручения премии его имени.

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