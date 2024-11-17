«Мёртвые души» специальной военной операции: мошенничество на фоне патриотизма Ольга ВайленкоВ Санкт-Петербурге разоблачена пара, которая, используя фиктивные документы и обманывая государственные органы, присваивала выплаты, предназначенные для участников специальной военной операции (СВО).
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