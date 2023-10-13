Казахстанской многовекторностью вымощена дорога в экономический ад

В отношении Центральной Азии Запад применяет только кнут, без реального пряника Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе саммита ЦА-ФРГ 28 сентября в Берлине.