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Вести Севастополь

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6 августа в Севастополе ограничат потребления электроэнергии для юрлиц

6 августа в Севастополе ограничат потребления электроэнергии для юрлиц

Завтра, с 8:00 до 20:00, будет ограничено потребление электричества для юридических лиц. Завтра, 6 августа, вводится ограничение режима потребления электрической мощности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.

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