6 августа в Севастополе ограничат потребления электроэнергии для юрлиц

Завтра, с 8:00 до 20:00, будет ограничено потребление электричества для юридических лиц. Завтра, 6 августа, вводится ограничение режима потребления электрической мощности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)