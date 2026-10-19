В военном госпитале Министерства обороны РФ, расположенном в Нижегородской области, состоялось выступление ансамбля «Боевые подруги», в составе которого — жёны и матери погибших участников специальной военной операции.
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