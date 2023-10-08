Армия России громит врага по всей линии фронта: поражены живая сила и военная техника в 121 районе

Армия России продолжает проведение специальной военной операции, Минобороны сообщает об успешных действиях наших сил на основных участках фронта.
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