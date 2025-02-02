Москвичей пригласили на фестиваль конькобежного спорта на ВДНХ

Фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии" пройдет на катке ВДНХ 15 февраля. Поучаствовать может любой желающий: каждый получит памятный сувенир, а победители – призы и подарки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии