Суд в США признал необоснованными претензии Пентагона в адрес Xiaomi

Суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении телекоммуникационной корпорации Xiaomi в список «китайских военных предприятий», в связи с чем американские инвесторы получают возможность на законных основаниях приобретать ее акции.
Суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении телекоммуникационной корпорации Xiaomi в список «китайских военных предприятий», в связи с чем американские инвесторы получают возможность на законных основаниях приобретать ее акции.
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