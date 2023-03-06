Военное обозрение

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Джонстаун: город «всеобщего счастья» и самого массового самоубийства

Джонстаун: город «всеобщего счастья» и самого массового самоубийства

Джим Джонс В ноябре 1978 года все мировые СМИ облетела страшная новость: в небольшом городке Джонстаун, в Гайане, одновременно покончили с собой более 900 членов секты «Храм народов», в числе которых было и 276 детей.

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