Джонстаун: город «всеобщего счастья» и самого массового самоубийства

Джим Джонс В ноябре 1978 года все мировые СМИ облетела страшная новость: в небольшом городке Джонстаун, в Гайане, одновременно покончили с собой более 900 членов секты «Храм народов», в числе которых было и 276 детей.
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