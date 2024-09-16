Учёный Богачёв: индекс солнечной активности достиг пика за последние 20 лет

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачёв в беседе с RT рассказал о пиковых значениях солнечной активности в 2024 году.
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