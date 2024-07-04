Колымские строители досрочно завершают запланированные на этот год работы в подшефной Ждановке

В ходе рабочей поездки заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев проверил состояние восстановления социальной инфраструктуры на подшефных дальневосточным регионам территориях в Донецкой Народной Республике.
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