Эксперты отметили всплеск спроса на жилье в Москве в январе

В январе показатели спроса на жилье в столице выросли по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го. Число сделок с готовым жильем увеличилось в годовом выражении на 27%, а на рынке строящегося жилья — на 13%, следует из данных компании «Метриум», проанализировавшей статистику Росреестра Москвы.
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