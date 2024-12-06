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Лавров назвал Карлсону причины СВО и условия урегулирования на Украине. Глава МИД усомнился в адекватности Зеленского

Лавров назвал Карлсону причины СВО и условия урегулирования на Украине. Глава МИД усомнился в адекватности Зеленского

Глава МИД РФ Лавров назвал Зеленского неадекватным за его высказывания о русских Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский после своих слов об «особях» хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под «свою территориальную целостность», то он неадекватный.

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