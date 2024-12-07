Минэкономразвития РФ хочет отменить визы круизным туристам

Минэкономразвития РФ хочет перезапустить международные круизы в Санкт-Петербург. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub.
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