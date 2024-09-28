RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 385 подписчиков

Юрист: нуждающиеся в помощи родители могут рассчитывать на выплаты от детей

Юрист: нуждающиеся в помощи родители могут рассчитывать на выплаты от детей

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил в беседе с RT, что в России законодательство предусматривает возможность получения алиментов родителями от своих взрослых детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх