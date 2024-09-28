Юрист: нуждающиеся в помощи родители могут рассчитывать на выплаты от детей

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил в беседе с RT, что в России законодательство предусматривает возможность получения алиментов родителями от своих взрослых детей.
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