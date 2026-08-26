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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт – о «Претендентской серии»: «Один из парней, который ни разу не дрался за пояс UFC, заработал $11 млн»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о заработках бойцов после «Претендентской серии Даны Уайта». «Один из парней [из «Претендентской серии Даны Уайта»], который ни разу не дрался за пояс UFC, заработал $11 млн.

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