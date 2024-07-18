Телеведущая Елена Николаева продемонстрировала свою фигуру спустя 2 месяца после родов

Телеведущая Елена Николаева, ведущая программы "Утро России" и супруга бывшего супруга Анастасии Волочковой, опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она представлена в черно-белом купальнике от Chanel спустя два месяца после рождения своего малыша Романа.