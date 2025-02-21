🇺🇦Укровояка демонстрирует последствия сброса с дрона ВС РФ противопехотных мин в их блиндаж💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #ППМ #Дрон #Блиндаж #СВО.
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🇺🇦Укровояка демонстрирует последствия сброса с дрона ВС РФ противопехотных мин в их блиндаж💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #ППМ #Дрон #Блиндаж #СВО.
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