Три БПЛА ВСУ подавлены на границе с Брянской областью

РИАМО - 30 янв. Силовики пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
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