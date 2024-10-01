❗️В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года Это поспособствует повышению зарплат более чем у 4 млн россиян.
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❗️В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года Это поспособствует повышению зарплат более чем у 4 млн россиян.
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