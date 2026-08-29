Планы Германии по перевооружению и развертыванию ракет Tomahawk, нацеленных на Россию, несут угрозу европейской безопасности, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
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Каждые сто лет Гейропа ходит а Россию за пиз.дю.ля.ми. Причём ходят коллективно что бы никому обидно не было. Так что ничего нового нет и на этот раз. Огребут что заслужили и успокоятся на очередные сто лет.