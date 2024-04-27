Медвежий угол
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Медвежий угол

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Байден и другие американские телезомби. Вот почему они всегда будут ненавидеть Россию

Байден и другие американские телезомби. Вот почему они всегда будут ненавидеть Россию

Автор: Алексей Королёв Для начала иллюстрация в виде отличного анекдота. Идёт охотник по лесу, вдруг видит: бежит заяц.

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Комментарии
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Сергей Ников
Пойди, объясни пиндосам, как правильно держат русские оружие. Читай статью, а не фотографии разглядывай.
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2 час.
Генрих
Именно так выглядели &quot;партизаны&quot; на сборах и студенты военных кафедр...поначалу. Так что, надо быть объективными всегда.
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2 час.
Владислав Владислав
Хорошо написано.
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21 сек.

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