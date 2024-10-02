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Следж-хоккей может помочь в реабилитации участников спецоперации

Следж-хоккей может помочь в реабилитации участников спецоперации

С таким предложением на встрече с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, помощником Президента РФ, Секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым и министром спорта РФ Михаилом Дягтярёвым выступил председатель Совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

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