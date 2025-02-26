Битва за нал: транспортный коллапс устроили водители-мигранты жителям Подмосковья

Одиссей

Ну, о дешевой рабочей силе тут уже речи нет. Как говорят наши НЕбратья, "дешева рыбка - погана юшка (уха)". Рабсила эта заведомо недешевая и с НАШЕЙ Россией ее ничегошеньки не связывает ,а потому в любой момент она может устроить любую пакость. А власти ничего не делают - только паллиативные меры. Прав автор: первопричина - в большой политике. Васильев, который Асанбаев, популярно это объяснил. Но для меня - дурака - непонятно: почему МЫ, делая СрАзиатским ханам услугу, оказываемся еще им же и должны?!???? Ну, простая менеджерская логика: оказывая кому-то услугу, мы вправе потребовать ответную. Даем деньги - требуем их возврата. Но факт ДАЧИ денег - это услуга и за нее мы ОБЯЗАНЫ потребовать встречную услугу. А мы им еще театры строим, школы и прочее... Да при НОРМАЛЬНОМ подходе они должны сидеть тихо, как мыши под веником и не вякать, а тут то один царек взбрыкнет, то другой.... Требования какие-то идиотские, претензии, проверки... Непонятно все это... А тут еще Лавров... мол-де, МИД ту не при чем - это все зона ответственности МВД. Перепихивают работу/ответственность друг на друга. И, опять-таки, азы менеджмента предприятия: составляется полный и детальный перечень задач - и распределяется между отделами. Закрепляется Приказом в виде функциональных обязанностей сотрудников с персональной ответственностью за выполнение. А ежели у ответственного сотрудника не хватает какого-то ресурса, то он пишет подробную докладную записку с требованием выделить ему этот ресурс. А руководство, соответственно, принимает меры у выделению сего ресурса. Блин!!! Лекция по регулярному менеджменту получилась, но почему этим подходом не пользуется наше руководство???