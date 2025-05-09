Белоусов подписал приказ о проведении салютов в ряде городов России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в ряде городов страны. «Приказываю: 9 мая 2025 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооружённых сил Российской Федерации.