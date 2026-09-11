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Минцифры: в 16 регионах России заработала сеть пятого поколения связи 5G

Минцифры: в 16 регионах России заработала сеть пятого поколения связи 5G

В шестнадцати крупных городах России была успешно развернута и введена в эксплуатацию сеть пятого поколения мобильной связи (5G).

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