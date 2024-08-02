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Logitech работает над проектом «вечной мыши». Она работает по подписке

Logitech работает над проектом «вечной мыши». Она работает по подписке

У компании Logitech есть идея «вечной мыши», требующей подпискиГенеральный директор Logitech, Ханнеке Фабер, в недавнем эпизоде подкаста The Verge «Decoder» обсудила перспективную идею «вечной мыши», которая потенциально может изменить подход к использованию периферийных устройств.

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