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Почему люди идут на преступления под влиянием телефонных мошенников? Комментарий Георгия Бовта

Почему люди идут на преступления под влиянием телефонных мошенников? Комментарий Георгия Бовта

Это новое проявление гибридной войны, в которой большинство наблюдателей усматривают все тот же украинский след, считает политологОрганизаторы нападения БПЛА на Казань столкнутся с кратно большими ответными разрушениями в своей стране, заявил Владимир Путин.

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