Почему люди идут на преступления под влиянием телефонных мошенников? Комментарий Георгия Бовта

Это новое проявление гибридной войны, в которой большинство наблюдателей усматривают все тот же украинский след, считает политологОрганизаторы нападения БПЛА на Казань столкнутся с кратно большими ответными разрушениями в своей стране, заявил Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии