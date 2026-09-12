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Регионы России

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Взлет цен на газ в Европе связывают с провалом идеологии глобалистов

Взлет цен на газ в Европе связывают с провалом идеологии глобалистов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о резком росте цен на природный газ в Европе, указав на его связь с экономической ирациональностью политики глобалистов.

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