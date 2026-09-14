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Царьград

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Розенбаум не будет писать песни об СВО. Это принципиальная позиция

Розенбаум не будет писать песни об СВО. Это принципиальная позиция

Александр Розенбаум заявил, что не собирается посвящать своё творчество событиям специальной военной операции.

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