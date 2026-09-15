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К организатору концерта Канье Уэста подали иск на 145 тыс. рублей

К организатору концерта Канье Уэста подали иск на 145 тыс. рублей

К организатору выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге подали первый иск о защите прав потребителей — из-за невозможности вернуть билеты общей стоимостью 145 тыс.

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