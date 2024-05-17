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Рябков: Россия не собирается вмешиваться в выборы в США

Рябков: Россия не собирается вмешиваться в выборы в США

Global Look Press/Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в ход выборов ни в США, ни в любой другой стране, а заявления коллективного Запада сравнимы с "треском запиленной пластинки".

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Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
Там столько и со всех щелей вмешиваются сами амеры , остальным сунуться даже рядом мест нет. Все перемешалось в царстве пидорастов.
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16 час.

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