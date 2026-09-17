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Месси обновил мировой рекорд по количеству командных титулов за карьеру

Месси обновил мировой рекорд по количеству командных титулов за карьеру

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завоевал свой 49-й командный трофей в карьере.Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси завоевал свой 49-й командный трофей в карьере.

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