Конец близок: Восточная Европа уже не доверяет Западной – Bloomberg

Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы, так как, по их мнению, они «не прислушиваются» к нуждам Киева на фоне якобы угрозы со стороны РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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