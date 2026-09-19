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Царьград

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Москвич тяжело пострадал, влетев в стеклянную дверь в фитнес-клубе

Москвич тяжело пострадал, влетев в стеклянную дверь в фитнес-клубе

34-летний Артём, посетивший фитнес-клуб «СССР» в Москве, был госпитализирован после того, как споткнулся и врезался в стеклянную дверь.

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