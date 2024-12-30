Москвичей предупредили об активации лжекоммунальщиков в новогодние праздники

Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок Мария ЛЕНЦ В Москве в праздничные дни горожанам следует остерегаться лжекоммунальщиков, предупредили в телеграм-канале КГХ.
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