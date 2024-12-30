Политика как он...
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Политика как она есть

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Москвичей предупредили об активации лжекоммунальщиков в новогодние праздники

Москвичей предупредили об активации лжекоммунальщиков в новогодние праздники

Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок Мария ЛЕНЦ В Москве в праздничные дни горожанам следует остерегаться лжекоммунальщиков, предупредили в телеграм-канале КГХ.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Я даже участкового не пустил,когда он пришёл пьяный.😂
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11 час.
Житель Империи
Мне позвонили, сказали, что надо счётчик электричества поменять, на что я ответил: «Меня и этот вполне устраивает!». Наверное у них не было в методичке варианта на такой ответ.
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11 час.

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