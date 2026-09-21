ЦИК: явка на выборах в Госдуму по стране составила 59,32%

Явка на выборах в Госдуму составила 59,32%, рассказала Элла Памфилова на брифинге по итогам выборов. Также Памфилова сообщила, что окончательное подведение итогов выборов будет 25 сентября.
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