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Воронежские новости

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ЦИК: явка на выборах в Госдуму по стране составила 59,32%

ЦИК: явка на выборах в Госдуму по стране составила 59,32%

Явка на выборах в Госдуму составила 59,32%, рассказала Элла Памфилова на брифинге по итогам выборов. Также Памфилова сообщила, что окончательное подведение итогов выборов будет 25 сентября.

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