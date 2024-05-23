Где поплавать на сапе в Петербурге и Ленобласти

Как подобрать сап Если вы хотите приобрести своё плавсредство, вот несколько советов. – Сап подбирается исходя из роста, веса и предпочтений человека (планирует он кататься один или будет брать с собой на борт пассажира, животное), – говорит Мила Кондратьева, руководитель и инструктор школы сап-сёрфинга MAD SUP.