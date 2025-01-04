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Стэмкос забил 567-й гол в НХЛ и вышел на 24-е место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Марло

Форвард «Нэшвилла» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0).

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