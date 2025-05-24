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Эксперт назвала признаки устаревшей сумки

Эксперт назвала признаки устаревшей сумки

Рано или поздно приходит время, когда сумка начинает терять свой первоначальный вид. О том, как понять, что аксессуар требует замены, 24 мая «Известиям» рассказала руководитель направления «Кожгалантерея» бренда Sokolov Марина Торопова.

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