Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Листоносый уж — гений маскировки

Листоносый уж — гений маскировки

Слышали анекдот про очень ленивого человека, который хотел стать змеей, аргументировав свое желание тем, что на работу можно лежа ходить? Это он еще с мадагаскарским листоносым ужом не был знаком, в чьи профессиональные обязанности входит прикидываться веткой 90% времени.

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