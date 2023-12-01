Листоносый уж — гений маскировки

Слышали анекдот про очень ленивого человека, который хотел стать змеей, аргументировав свое желание тем, что на работу можно лежа ходить? Это он еще с мадагаскарским листоносым ужом не был знаком, в чьи профессиональные обязанности входит прикидываться веткой 90% времени.