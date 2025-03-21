По-прежнему незаменим: Турция получила отсрочку от санкций США для оплаты российского газа

В ноябре Турция обратилась к США с просьбой об отмене санкций, чтобы продолжить использовать Газпромбанк для оплаты импорта энергоносителей из России, а также провела переговоры с российскими официальными лицами о будущем торговли сырьем и платежей.
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