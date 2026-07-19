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«Я не виню Евдокию»: Ксения Алфёрова откровенно рассказала об отношениях с 19-летней дочерью после развода с Егором Бероевым

«Я не виню Евдокию»: Ксения Алфёрова откровенно рассказала об отношениях с 19-летней дочерью после развода с Егором Бероевым

На Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле актриса Ксения Алфёрова сделала неожиданно личное заявление.

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