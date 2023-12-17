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Спикер Госдумы Володин взялся за яйца и отругал коммунистов

Спикер Госдумы Володин взялся за яйца и отругал коммунистов

В КПРФ знают, почему подорожала продукция отечественного птицеводства, и даже подготовили законопроект, который мог бы остановить рост цен Михаил Зубов На фото: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Ющенко Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы, которое прошло сразу же после прямой линии президента России, сделал внушение академику РАН Владимиру Кашину, который является председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам.

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