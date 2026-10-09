Литовцы возмутились переброской военных к границе с Калининградской областью

Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa/TASS Жители Литвы выразили недовольство решением властей усилить военное присутствие на границе с Калининградской областью.
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