В Узбекистане ввели балльную штрафную систему за нарушение ПДД

Балльную систему за нарушение правил дорожного движения (ПДД) ввели в Узбекистане, соответствующие поправки в закон подписали сенаторы парламента республики, сообщает 24 января 24 января пресс-служба сената парламента Узбекистана.
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