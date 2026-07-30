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Аргументы и Факты

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Конец ВСУ: Украина теряет топливо и энергетику, пылают грузы НАТО

Конец ВСУ: Украина теряет топливо и энергетику, пылают грузы НАТО

Выбьют ГСМ, следующая энергетика: ВСУ и Украине предсказали плохой конецУничтожение крупного резервуара с горюче-смазочными материалами в порту Николаева и других подобных объектов спровоцируют топливный кризис в рядах ВСУ на фронте уже через три недели.

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