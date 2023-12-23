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Рамблер

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Адвокат Киркорова Добровинский: певца никак не лишить звания народного артиста

Общественник Виталий Бородин, который обратился в Минкульт с инициативой лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на вечеринке в московском клубе Mutabor, пытается добиться известности за счет….

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