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«А для чего мне все остальные школьные предметы, если я хочу стать писателем», — заявила моя дочь-подросток?

«А для чего мне все остальные школьные предметы, если я хочу стать писателем», — заявила моя дочь-подросток?

Сегодня моя дочь задала мне вопрос, который меня озадачил.— Для чего мне учить остальные предметы, если в будущей моей профессии они мне не пригодятся, — заявила моя дочь Саша.

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