Большая ответственность: чем может обернуться ранняя беременность

В последнее время случаи ранней беременности по разным причинам встречаются все чаще. Однако способность выносить ребенка, которая появляется у подростков благодаря половому созреванию, вовсе не гарантирует полноту ресурсов здоровья и психики для родов и воспитания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии