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Большая ответственность: чем может обернуться ранняя беременность

Большая ответственность: чем может обернуться ранняя беременность

В последнее время случаи ранней беременности по разным причинам встречаются все чаще. Однако способность выносить ребенка, которая появляется у подростков благодаря половому созреванию, вовсе не гарантирует полноту ресурсов здоровья и психики для родов и воспитания.

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